Escape From Tarkov: nuove immagini mostrano l'espansione di Custom

Grazie ad un post pubblicato di recente sui canali social ufficiali di Escape From Tarkov, il team di sviluppo ha mostrato alcune delle aree che presto andranno ad espandere una delle mappe più giocate dello sparatutto in prima persona.

Pare infatti che la mappa chiamata Custom stia per ricevere una sorta di rework che porterà il team russo Battlestate Game ad introdurre delle nuove zone esplorabili. Nelle immagini fresche di pubblicazione possiamo notare la presenza di laboratori abbandonati e palazzi in rovina, tutti luoghi perfetti per tendere un'imboscata ai nemici che trasportano equipaggiamento prezioso. Purtroppo questo primo sguardo alle novità in arrivo su Custom non sono state accompagnate da informazioni riguardanti la data d'uscita di questo aggiornamento, che potrebbe però non tardare ad arrivare.

In attesa che il team sveli altri dettagli sull'aggiornamento della mappa, vi ricordiamo che sono da poco tornati i Twitch Drops di Escape From Tarkov, grazie ai quali lo shooter è tornato ad essere il più visto sulla piattaforma di streaming.

Sapevate che la traduzione in italiano è ufficialmente disponibile in Escape From Tarkov? Si tratta della prima versione e, pertanto, potrebbe presentare qualche errore ma permette di giocare il titolo con i sottotitoli nella nostra lingua.