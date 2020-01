Escape From Tarkov: il nuovo aggiornamento stravolge il Mercato

Mentre procede la scalata al successo di Escape From Tarkov, che vanta ancora un numero di spettatori superiore a quello di Fortnite su Twitch, il particolare sparatutto in prima persona continua a ricevere aggiornamenti che migliorano l'esperienza di gioco e, tra questi, ne troviamo uno che riguarda il Mercato.

L'update in questione, che non necessita del download di alcun file ed è stato implementato direttamente da Battlestate Game sui server di gioco, apporta delle modifiche sostanziali al Flea Market che, nel giro di qualche giorno, potrebbero sensibilmente stravolgere il funzionamento del mercato interno, utile per i giocatori ad acquistare o vendere oggetti di qualsiasi genere. Il team di sviluppo russo ha infatti rimosso il ritardo nell'immissione degli oggetti sul mercato con l'obiettivo di disincentivare i giocatori scorretti ad abusare di alcune magagne del sistema utili ad accumulare soldi ai danni degli utenti meno esperti. La recente popolarità del gioco ha infatti portato sui server tantissimi nuovi giocatori che, a causa della scarsa esperienza, possono cadere vittima di questi giocatori ed acquistare a prezzi esorbitanti degli oggetti di scarso valore.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime aggiunte, vi ricordiamo che non sembra al momento previsto l'arrivo della lingua italiana in Escape From Tarkov, che sta per aggiornarsi con il doppiaggio in portoghese.