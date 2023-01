Escape From Tarkov: ecco perché il canale Twitch ufficiale è stato bannato a inizio 2023

Se state provando senza successo a visitare il canale Twitch di Battlestate Games, ovvero la software house responsabile dello sviluppo di Escape From Tarkov, sappiate che il profilo è stato temporaneamente bannato dalla piattaforma.

Al momento non è stato reso noto il motivo del ban, ma secondo alcuni utenti sarebbe tutto dovuto ad un'azione compiuta dagli sviluppatori durante una delle ultime dirette. Sembrerebbe infatti che uno dei presentatori del canale abbia puntato una pistola giocattolo alle tempie di un collega per scherzo e, come ben saprete, ciò non viene visto di buon occhio dalla piattaforma di streaming.

Provando a visitare il link che conduce al canale Twitch di Battlestate Games, si raggiunge una pagina con il seguente messaggio:

"Il canale è temporaneamente non disponibile per una violazione delle Linee guida per la community o delle Condizioni per l'utilizzo del servizio di Twitch."

Si tratta di una situazione particolarmente fastidiosa per il team di sviluppo a causa delle tempistiche, visto che siamo nel bel mezzo della campagna di Twitch Drops grazie alla quale Escape From Tarkov ha superato persino Fortnite Capitolo 4 e Grand Theft Auto V su Twitch, diventando il più visto di questo inizio 2023.

In attesa di saperne di più sulla situazione, vi ricordiamo che qualche giorno fa sono emersi i primi dettagli su Escape From Tarkov Arena.