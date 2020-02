Escape From Tarkov: ancora problemi ai server, gli sviluppatori promettono miglioramenti

Nel corso degli ultimi giorni si è ripresentato il problema di sovraffollamento dei server di Escape From Tarkov, lo sparatutto in prima persona di Battlestate Game i cui giocatori sono impossibilitati a giocare.

Sebbene nelle ultime ore la situazione si sia stabilizzata, i problemi continuano per alcuni utenti a causa dell'elevato numero di giocatori che prova ad effettuare l'accesso. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo sulla pagina ufficiale Facebook del gioco, i problemi non sono così semplici da risolvere e sebbene i giocatori invitino il team ad acquistare più server pare che ciò non basti. Gli sviluppatori hanno infatti spiegato come le problematiche siano dovute solo parzialmente allo scarso numero di server, che di recente è stato ampliato, e che le cause principali di lag e disconnessioni siano bug e problemi d'infrastruttura.

Il sensibile aumento del numero dei giocatori è probabilmente dovuto ai recenti sconti su Escape From Tarkov, che in occasione della festa russa che prende il nome di Giorno dei difensori della Patria è stato scontato del 20% in tutte le versioni. Non è la prima volta che il gioco si ritrova in una situazione del genere, vi ricordiamo infatti che solo qualche giorno fa i grossi problemi riscontrati dagli utenti hanno costretto il team russo a farsi perdonare donando a tutti i giocatori di Escape From Tarkov un milione di rubli.