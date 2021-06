Escape From Tarkov al Summer Game Fest: in arrivo la versione PS5 e Xbox Series X?

Nel corso della serata è stato pubblicato sull'account Twitter di Battlestate Games un messaggio inaspettato che preannuncia la presenza di Escape From Tarkov ad uno degli eventi più attesi dell'estate: il Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Una simile conferma ha subito scatenato i fan del particolare sparatutto in prima persona, i quali hanno provato ad ipotizzare quale sarà l'annuncio. Secondo alcuni si tratterà semplicemente del trailer della prossima mappa nella quale potremo provare a scappare, ma sono in tanti a credere che il team russo sfrutterà il palco dell'E3 2021 per annunciare la versione console di Escape From Tarkov. Con l'uscita delle console di nuova generazione Microsoft e Sony è probabile che gli sviluppatori abbiano deciso di sviluppare una versione creata ad hoc per essere giocata con il controller dello shooter tattico, la cui edizione PC non permette l'utilizzo del controller.

In attesa di scoprire se Escape From Tarkov arriverà o meno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con una completa rivisitazione dell'interfaccia utente, vi ricordiamo che potete seguire il Summer Game Fest sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 20:00 del prossimo giovedì 10 giugno 2021.

Avete già dato un'occhiata al calendario completo degli appuntamenti dell'E3 2021?