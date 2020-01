Escape From Tarkov supera Fortnite: è il più visto del momento su Twitch

Sempra proprio che questo 2020 sia iniziato col botto per gli sviluppatori di Escape From Tarkov, particolare sparatutto in prima persona che sta diventando sempre più popolare su Twitch.

Negli ultimi tempi sono infatti sempre più numerosi gli streamer di successo e gli utenti che stanno rivolgendo la propria attenzione nei confronti del gioco ambientato in Russia, al punto da renderlo al momento il più visto della piattaforma di streaming con circa 260.000 spettatori. Si tratta di una cifra di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo che Fortnite Capitolo 2 è ora fermo a "soli" 99.000 spettatori. A differenza di quanto visto qualche mese fa con Apex Legends, ad aver colpito gli utenti questa volta non è stato il fattore novità ma il numero sempre crescente di streamer che ha iniziato a provare il gioco e che ne è stato rapito. È ancora presto per dire che Escape From Tarkov possa diventare il prossimo fenomeno di Twitch, ma i numeri raggiunti nel corso degli ultimi giorni lasciano sicuramente ben sperare per il futuro del titolo targato Battlestate Games.

A proposito di Twitch, avete riscattato Ape Out e tutti gli altri giochi del Pacchetto Devolver Digital in regalo per gli abbonati a Twitch Prime?