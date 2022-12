Escape From Tarkov supera Fortnite e Warzone 2.0: è il più visto su Twitch

A poche ore dal debutto di un corposo aggiornamento di Escape From Tarkov accompagnato dal solito wipe, che va a resettare l'inventario e i progressi di tutti i giocatori, lo shooter di Battlestate Games ha scalato le classifiche dei più visti su Twitch.

Mentre stiamo scrivendo questa notizia, infatti, Escape From Tarkov occupa la prima posizione delle categorie con più spettatori sulla piattaforma viola, con un netto stacco dal secondo posto, in cui troviamo la popolare categoria intitolata 'Just chatting'.

Ecco di seguito l'elenco dei dieci giochi più visti su Twitch:

Escape From Tarkov - 431.472 spettatori Quattro chiacchiere - 304.274 spettatori League of Legends - 154.786 spettatori Grand Theft Auto V - 85.917 spettatori VALORANT - 74.093 spettatori Inscryption - 63.273 spettatori Apex Legends - 61.582 spettatori World of Warcraft - 50.560 spettatori Overwatch 2 - 47.594 spettatori Call of Duty: Warzone 2.0 - 46.870 spettatori

Ovviamente un numero tanto elevato di utenti connessi non è dovuto solo all'interesse verso gli streamer che giocano i nuovi contenuti, ma anche e soprattutto al ritorno dei Twitch Drops di Escape From Tarkov, grazie ai quali i giocatori possono ottenere preziose ricompense in game guardando le dirette.

In attesa di scoprire se il gioco continuerà ad andare così bene su Twitch, vi ricordiamo che poche ore fa sono emersi tanti nuovi dettagli su Escape From Tarkov Arena, l'FPS competitivo in arrivo prossimamente.