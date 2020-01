Escape From Tarkov: sviluppatori non interessati ad inserire la lingua italiana?

Nelle ultime settimane l'accesso anticipato di Escape From Tarkov è diventato sempre più popolare su Twitch e, di conseguenza, è cresciuto a dismisura il numero di acquirenti del gioco. Una simile situazione ha spinto il team di sviluppo a supportare delle lingue aggiuntive tra le quali, però, non c'è traccia dell'italiano.

Sulla pagina ufficiale Facebook del gioco, infatti, Battlestate Game ha annunciato di aver pubblicato un aggiornamento dello sparatutto che introduce il doppiaggio in portoghese ed è probabile che questa particolare scelta sia dovuta alla grande popolarità del gioco in America del Sud. A preoccupare però gli utenti italiani è la seconda parte del post, nel quale si annuncia l'arrivo del supporto a tedesco, francese e spagnolo (oltre al portoghese) sul sito ufficiale. Ciò lascia intuire che le prossime lingue che potrebbero vedere la luce nel gioco siano proprio quelle supportate sul sito ufficiale e la totale assenza di una versione italiana del sito di Escape From Tarkov potrebbe essere indice dello scarso interesse del team di sviluppo nei confronti del mercato italiano che, nonostante stia avendo una sempre maggiore attenzione verso il gioco anche grazie al lavoro di streamer come Giorgio "POW3R" Calandrelli, non è considerato abbastanza grande da giustificare i costi di traduzione.

Si tratta ovviamente solo di supposizioni ed è probabile che in futuro Battlestate Game possa prendere in serie considerazione la possibilità di tradurre il gioco in lingua italiana.