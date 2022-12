Escape From Tarkov, tornano Twitch Drops a inizio 2023: come ricevere premi speciali

Con il recente wipe di Escape From Tarkov, distribuito giusto due giorni fa, oltre alle tante novità relative ad armi e mappe arrivano anche i nuovi Twitch Drop per consentire ai fan di seguire i propri streamer preferiti mentre giocano a EFT e, nel mentre, ricevere premi speciali migliorando così il proprio kit in-game.

I regali offerti da Battlestate Games saranno disponibili per tutti coloro che risultano in possesso di una copia del gioco: basterà collegare il proprio profilo EFT con Twitch per dimostrarlo. Dopodiché, per beneficiare dei Twitch Drop è necessario seguire le dirette streaming nella categoria dedicata al survival FPS. Tutte le live attive il 29 dicembre, il 7 e l’8 gennaio avranno i drop abilitati; insomma, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

Tra le date riportate, ogni streamer potrà optare per l’attivazione dei drop sulle proprie dirette per 12 ore, massimo sei volte. Durante la campagna a ogni spettatore viene garantito 1 oggetto di gioco a determinati intervalli: armi, equipaggiamento, vari oggetti rari saranno disponibili guardando una o più trasmissioni contemporaneamente, ma il tempo di visione conterà solamente se gli streamer hanno aderito all’evento.

In calce alla notizia trovate poi un calendario degli eventi firmati Battlestate Games: potrete infatti seguire il canale ufficiale durante le trasmissioni prestabilite al fine di accedere ai drop in qualsiasi giornata tra 29 dicembre 2022 e 8 gennaio 2023.

Oltre alle novità per Escape From Tarkov, gli sviluppatori hanno condiviso anche nuove immagini di Escape From Tarkov Arena.