Escape From Tarkov: dove trovare l'Orologio da tasca di Bronzo

Se vi state dedicando alle missioni di Escape From Tarkov, una di queste vi chiederà di trovare un orologio da tasca di bronzo. Se avete bisogno di una mano per trovarlo, di seguito vi mostriamo la posizione di questo oggetto.

Stiamo parlando della missione intitolata "Checking", vale a dire la seconda quest di Pavel "Prapor" Yegorovich Romanenko. Questo personaggio vi chiederà di trovare e portargli indietro un orologio da tasca di bronzo.

Dove trovare l'Orologio da tasca di Bronzo in Escape From Tarkov

L'orologio da tasca di bronzo si trova nella mappa Customs, la mappa ad ambientazione industriale. Dirigetevi alla stanza 205, quella che si trova al secondo piano del dormitorio a tre piani.

Una volta giunti sul luogo, individuate la giacca vicino al comò e frugate al suo interno per trovare la chiave del camion. Andate verso la petroliera situata vicino al cantiere, individuate il camion e raggiungetelo. A questo punto non vi resta che aprire la portiera dal lato del conducente: troverete l'orologio da tasca di bronzo per terra, tra i pedali e il sedile.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente l'oggetto, potete guardare il filmato proposto in apertura. Per qualsiasi altro consiglio utile sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra guida di Escape From Tarkov con suggerimenti e consigli utili per vincere nello shooter di Battlestate Games.