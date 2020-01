Escape From Tarkov: Twitch Drop gratis per tutti, ecco come ottenerli

Dopo alcuni giorni nei quali Escape From Tarkov ha accumulato lentamente spettatori su Twitch, lo sparatutto tattico in prima persona ha fatto il botto sulla piattaforma di streaming targata Amazon grazie ad una particolare collaborazione per via dei Twitch Drop.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, i Twitch Drop non sono altro che ricompense gratuite, le quali possono essere aggiunte al proprio account semplicemente guardando per un determinato quantitativo di tempo uno streamer che gioca a quel gioco e che ha abilitato la possibilità di ottenere ricompense per i suoi spettatori. Nel caso di Escape From Tarkov potrete ottenere armi, equipaggiamento e accessori senza il minimo sforzo.

Per poter guadagnare i Twitch Drop non dovrete far altro che collegare il vostro profilo di Escape From Tarkov (è necessario acquistare il gioco per averne uno) a quello Twitch e guardare uno dei numerosi streamer abilitati. Potete scoprire l'elenco completo di personalità del web che giocano in diretta sul sito ufficiale del gioco, così da evitare di guardare streaming prive di ricompense.

La promozione sarà valida fino al prossimo 5 gennaio 2020 e, ad accompagnarla, c'è anche uno sconto del 25% su tutte le edizioni del gioco. È ora possibile infatti acquistare la versione standard di Escape From Tarkov a soli 26,24 euro.