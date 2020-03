Esce per giocare a Pokemon GO in piena emergenza Coronavirus, trentenne viene denunciato

Nel pieno dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, un trentenne della provincia di Como ha provato a eludere le disposizioni governative in tema di contrasto al COVID-19 ed è stato denunciato dalle autorità locali per essere uscito di casa con la sola scusa di giocare a Pokemon GO.

L'uomo di 31 anni, si apprende dalle colonne de La Provincia di Como, si è allontanato dalla propria abitazione per "andare a caccia di Pokémon", come riferito dagli agenti di Polizia che hanno fermato l'abitante di San Fermo per procedere a un controllo.

Una volta constatata l'impossibilità del trentenne di giustificare lo spostamento, gli agenti della pattuglia della radiomobile hanno formalizzato una denuncia che comporterà, tra le altre cose, una multa fino a 206 euro per non aver rispettato il divieto di uscire di casa per una comprovata esigenza.

In base alla ricostruzione degli eventi, il trentenne avrebbe attirato le attenzioni della Polizia per aver passeggiato impugnando un tablet: fermato dalle autorità, l'uomo non ha saputo dare una giustificazione valida al suo spostamento tramite autocertificazione e, così facendo, ha candidamente ammesso di star facendo ritorno nella sua abitazione dopo essere andato a caccia di Pokemon, presumibilmente con l'applicazione di Pokemon GO.

Eppure, proprio in virtù dei forti disagi che stanno attraversando gli italiani e i fan di Pokemon GO che negli altri Paesi devono rispettare il divieto di uscire per evitare la diffusione del Coronavirus, da qualche giorno è più facile giocare a Pokemon Go stando in casa.