L'esclusiva Nintendo WarioWare Get It Together! è in preordine

Wario si cimenta di nuovo con la creazione di videogiochi, ma questa volta il suo lavoro l'ha letteralmente assorbito, ci attendono un micromondo di minigiochi affrontando più di 200 folli sfide in WarioWare: Get It Together! per Nintendo Switch.

WarioWare: Get It Together! è in preordine su Amazon Italia a 49,99 euro, un ottimo prezzo per l'esclusiva per Nintendo Switch, prenota ora WarioWare Get It Together!.

Saranno disponibili più di 200 frenetici e bizzarri minigiochi in single o multiplayer. Wario dovrà usare il suo tipico stile (e odore) per sistemare le cose, affrontando una stravagante collezione di minigiochi, come per esempio assemblare un robot o strappare i peli delle ascelle di una statua.

Nella modalità Storia dovremo aiutare Wario, il famigerato designer di videogiochi, a fuggire dalla sua ultima creazione, giocando in solitaria o con un amico nella modalità cooperativa per due giocatori, una novità per la serie. Sarà possibile giocare sulla stessa console o tramite wireless locale.

Per giocare a WarioWare: Get It Together! su Nintendo Switch Lite è necessario collegare dei controller Joy-Con (venduti separatamente) alla console in wireless. In questo caso, sarà inoltre necessario disporre di un dispositivo in grado di ricaricare i controller Joy-Con, come l'impugnatura ricarica Joy-Con.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo, come per esempio Mario Party Superstars a 59,99 euro con data di uscita il 29 ottobre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Shin Megami Tensei V a 59,99 euro in uscita il 12 novembre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.