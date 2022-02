L'esclusiva PS5 di Deviation Games potrebbe essere un FPS tripla A a supporto continuo

Sono già passati otto mesi da quando Deviation Games, team capitanato dagli ex di Treyarch Dave Anthony e Jason Blundell, hanno stretto un accordo con Sony per lo sviluppo di un'esclusiva per PS5. Del gioco non sappiamo nulla di ufficiale, se non che lo scorso dicembre non era ancora entrato in fase attiva di produzione.

A soddisfare la nostra curiosità giungono le nuove indiscrezioni lanciate da Oops Leaks, lo stesso canale che qualche mese addietro ha condiviso alcune informazioni (ancora non confermate) in merito a Bioshock Isolation. Secondo il leaker, l'esclusiva PS5 di Deviation Games sarebbe un FPS di alto livello destinato ad essere supportato per diversi anni, se non generazioni. Un'informazione che appare plausibile, visto e considerato il pedigree dei due fondatori.

Nei piani di Deviation Games ci sarebbero diverse modalità di gioco, incluse delle campagne per giocatore singolo story-driven e una componente multyplayer in grado di offrire esperienze arcade e competitive. Oops Leaks ha tratteggiato i contorni di un progetto molto ambizioso, che tuttavia si troverebbe ancora negli stadi iniziali della produzione (anche in questo caso si tratta di un dettaglio plausibile, se visto alla luce delle ultime informazioni ufficiali). Secondo il leaker i primi dettagli dovrebbero essere condivisi nel giro di un anno, mentre l'uscita non dovrebbe avvenire prima del 2024.

Deviation Games non è l'unico team indipendente ad aver stretto un accordo esclusivo con Sony lo scorso anno. Anche i neonati Haven Studios di Jade Raymond stanno sviluppando un gioco per PS5.