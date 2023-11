La nuova esclusiva PS5 di Naughty Dog è un action con open map? Spunta un dubbio rumor

Nel corso delle ultime ore, sulle pagine di 4chan sono apparsi i presunti dettagli riguardanti il prossimo progetto di Naughty Dog, che si vocifera possa appartenere ad una proprietà intellettuale completamente nuova.

Il rumor non parla in alcun modo del titolo della futura esclusiva PlayStation 5, ma ne descrive in modo piuttosto dettagliato le principali caratteristiche. Dovrebbe trattarsi di un prodotto esclusivamente single player appartenente al genere action adventure. Ambientato in un mondo Dieselpunk Fantasy, il titolo dovrebbe svolgersi all'interno di una open map, ossia una grossa mappa liberamente esplorabili dal giocatore che in questo caso dovrebbe vantare la presenza di svariate isole.

Secondo le informazioni diffuse in rete, alla base della componente narrativa vi sarebbe un misterioso mare nero che sta innalzandosi, lasciando senza scampo intere comunità. In aggiunta, da queste acque oscure emergono gli Abissali, creature descritte come un mix tra i mostri lovecraftiani e robot. Questi esseri potranno essere affrontati all'interno di dungeon procedurali da parte dei due protagonisti: si tratterebbe di una coppia di fratelli il cui obiettivo è portare in salvo una ragazza con poteri speciali.

Per quel che riguarda le armi, invece, si parla dei Paradossi, oggetti paragonati ai Frutti di One Piece che conferiscono ai personaggi la possibilità di utilizzare armi speciali, che dovrebbero ricordare quelle viste nella serie Ratchet & Clank.

Stando alle voci di corridoio, il progetto sarebbe in lavorazione dallo scorso 2021 e dovrebbe raggiungere gli scaffali nel corso del 2025. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tutte queste informazioni, dal momento che la loro provenienza è dubbia. Si tratta di dettagli diffusi su 4Chan, il portale noto per aver accolto in passato sia anticipazioni veritiere che leak fasulli.

In attesa di scoprire la verità, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli in merito ai recenti licenziamenti di Naughty Dog.