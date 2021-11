Un'esclusiva Xbox in cui non si combatte: Project Missouri di Obsidian secondo Grubb

Parola mantenuta: la scorsa settimana Jeff Grubb aveva promesso nuove informazioni sul misterioso Project Missouri, gioco di ruolo che secondo alcune voci sarebbe in sviluppo presso gli studi di Obsidian Entertainment. Ecco cosa ha riferito il noto giornalista e insider.

Nell'ultima puntata del suo podcast, Grubb ha ribadito che in cabina di regia c'è il veterano Josh Sawyer, creativo famoso per aver diretto Fallout New Vegas e Pillars of Eternty. Project Missouri è stato descritto come un gioco di ruolo ambientato nell'Europa del sedicesimo secolo e incentrato su meccaniche di tipo sperimentale. I giocatori dovranno risolvere un caso di omicidio intrattenendo delle conversazioni con le persone ed interrogando i sospettati. Potranno accusare i personaggi di omicidio e assistere alle conseguenze delle loro azioni anche in caso di errore, poiché il game over non è contemplato e la trama di adegua di conseguenza. Non è previsto un sistema di combattimento, l'azione di gioco si svolge solo ed esclusivamente tramite le conversazioni e l'esplorazione.

Secondo Grubb, Project Missouri è attualmente previsto per il 2022. Lo sviluppo è stato affidato ad un piccolo team in seno ad Obsidian Entertainment, il che è più che plausibile, dal momento che all'interno degli studi di Santa Ana stanno prendendo forma anche altri tre progetti, ossia Grounded, Avowed e The Outer Wilds 2.

Ci teniamo a precisare che nessuna di queste informazioni è stata confermata in via ufficiale, dunque, sebbene Grubb sia apparso piuttosto sicuro di ciò che ha riferito, vi consigliamo di prenderle con le pinze.