Un'esclusiva Xbox perduta riemerge dalla rete: ecco a voi Archipelago

Quest'oggi, nell'Anno Domini 2022, abbiamo scoperto che Totally Games, studio californiano responsabile di giochi come Star Wars: TIE Fighter, stava lavorando ad un'esclusiva per la prima Xbox che non ha mai visto la luce. Si chiamava Archipelago, anche nota con il nome di Knights of Decayden.

Guardando il video gameplay, consegnato dal fondatore di Totally Games Larry Holland direttamente nella mani di Stephen Totilo di Axios, Archipelago ci è sembrato un titolo dall'estetica senza dubbio audace, seppur accompagnato da una grafica e un gameplay apparentemente primitivi anche per quei tempi. Ambientato ad Alhanna, "un mondo di oceani senza fine", invitava i giocatori a volare tra vulcani attivi e isole simili a grattacieli, e battagliare con creature gigantesche in groppa a dei cavallucci marini insolitamente grossi.

Archipelago venne inizialmente concepito come un gioco per PlayStation, prima di essere spostato sull'Xbox originale. Nelle intenzioni dei suoi creatori avrebbe dovuto vedere la luce entro il primo anno di vita della console di Microsoft, con tanto di modalità single player e multiplayer, tuttavia all'inizio del 2002 Microsoft decise di fermare il suo sviluppo per riallocare le risorse verso progetti con maggiori possibilità di competere con Sony e Nintendo. Tutto quello che ci rimane è il video gameplay allegato in cima a questa notizia.