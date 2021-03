Esclusive Bethesda solo su Xbox Game Pass? Facciamo chiarezza

Questa settimana Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Bethesda ed ha celebrato il matrimonio con una tavola rotonda trasmessa giovedì 11 marzo, dalla quale sono emersi anche dettagli sul futuro delle esclusive targate Bethesda.

Il focus dell'acquisizione è ovviamente il Game Pass, questo però non vuol dire che i giochi della compagnia non arriveranno su altre piattaforme:

"Non posso sedermi qui e dire che ogni gioco Bethesda sarà esclusiva Xbox perchè sappiamo che non sarà, esistono accordo contrattuali che dobbiamo rispettare come facciamo sempre in questi casi con i nostri partner. Ci sono giochi Bethesda e Zenimax pubblicati su altre piattaforme e continueremo a supportarli. Esistono community di giocatori e noi le amiamo, continueremo ad investire anche su questo aspetto. Non lo nego, in futuro potrebbero esserci giochi legati a vincoli contrattuali con altri o legami che andremo a supportare e approfondire. Se sei un giocatore Xbox, ti offriremo fantastici giochi esclusivi sulle piattaforme che ospitano Game Pass e questo è il nostro traguardo, ecco perché lo stiamo facendo. Questa è la natura della collaborazione che stiamo costruendo con Bethesda e la forza creativa che saremo in grado di sprigionare per i giocatori Xbox sarà la migliore di sempre quando avremo raggiunto il nostro obiettivo."

Dichiarazioni importanti ma che non devono essere travisate: continueranno ad esistere accordi di esclusività (come nel caso di Ghostwire Tokyo e Deathloop, entrambi in uscita quest'anno su PC e esclusiva console PlayStation 5) e continueranno ad esistere nuovi giochi multipiattaforma, al tempo stesso però ci saranno esclusive legate al Game Pass e dunque giocabili su Xbox, PC e Android (e presto iPhone e iPad), in nessun caso però è stato accennato all'arrivo del servizio su PlayStation 5 e Nintendo Switch. Con ogni probabilità si procederà "caso per caso" e ogni decisione verrà presa di volta in volta in base ai singoli prodotti, come già dichiarato dallo stesso Spencer lo scorso mese di settembre.