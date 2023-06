Esclusive Microsoft vs Sony: Halo non è su PlayStation così come Spider-Man non è su Xbox

Dopo aver definito PlayStation un concorrente che mina l'esistenza di Xbox, Phil Spencer ha ribadito come Sony sia un rivale particolarmente ostico da combattere sul fronte dei giochi in esclusiva.

Riferendosi alle esclusive terze parti, Phil Spencer parla di Sony come di un concorrente "aggressivo" capace di stringere accordi con publisher e studi di sviluppo a condizioni estremamente vantaggiose.

"Uno dei rischi per la sopravvivenza di Xbox è legata alle esclusive terze parti che Sony toglie dal mercato, utilizzando anche i profitti derivati dai giochi Xbox su PlayStation come Minecraft ad esempio. Nintendo Switch e PlayStation hanno un maggior numero di esclusive rispetto a Xbox e proprio questo viene visto come un punto debole del nostro ecosistema. Sony è leader del mercato, un leader sicuramente aggressivo nel voler mantenere la propria posizione."

Durante il processo che vede Microsoft scontrarsi con la FTC americana, Phil Spencer ha anche dovuto spiegare (via Windows Central) perché Halo non è mai uscito su PlayStation:

"Restando su console, ogni piattaforma ha le sue esclusive, anche se Xbox ne ha di meno rispetto alla concorrenza. Halo è una nostra esclusiva, così come Starfield, mentre Minecraft è un gioco che noi pubblichiamo su tutte le piattaforme."

Dichiarazioni di circostanza che servono però a spiegare alla Corte come funzionano le esclusive dei videogiochi nel mondo console. Oltre ad Halo è stato citato anche Indiana Jones come esclusiva Xbox e a questo proposito viene tirato in ballo anche Spider-Man, dichiarando che Indiana Jones è un gioco esclusivo per l'ecosistema Xbox così come Marvel's Spider-Man è esclusiva PlayStation, si tratta di scelte di marketing prese dai singoli editori e che aiutano a rafforzare l'offerta delle singole piattaforme.

Phil Spencer ha anche spiegato alla FTC come funzionano le acquisizioni e perché le aziende decidono di acquisire altre società per rafforzare la propria posizione sul mercato.