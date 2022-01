Quante sono le esclusive per Nintendo Switch? Lista aggiornata al 2022

Dal debutto sul mercato avvenuto nel 2017, escludendo i risultati ottenuti dal modello OLED, Nintendo Switch ha superato quota 93 milioni di unità vendute. A supportare il continuo aumento di questa base installata, le esclusive di spessore a cui siamo abituati, ma quanti sono esattamente i giochi first-party di questa console? Scopriamolo insieme.

A oggi, i giocatori in possesso di questa piattaforma possono contare su oltre 50 esclusive, a cui vedremo aggiungersi altri titoli già annunciati come Bayonetta 3, il seguito di Breath of the Wild, Triangle Strategy, il terzo Splatoon o l’ormai imminente Leggende Pokémon Arceus. Tornando al presente, ecco l’elenco aggiornato al 2022 dei giochi first-party già usciti e in arrivo su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED.

1-2 Switch

Animal Crossing New Horizons

ARMS

Astral Chain

Bayonetta 1

Bayonetta 2

Bayonetta 3

Cadence of Hyrule

Collection of Mana

Daemon X Machina

Deadly Premonition 2

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Dragon: Marked for Death

Fire Emblem Three Houses

Fire Emblem Warriors

Gear Club Unlimited

Hyrule Warriors

Hyrule Warriors L’era della calamità

Kirby Star Allies

Kirby E La Terra Perduta

Laboratorio di Videogiochi

Leggende Pokemon Arceus

Luigi's Mansion 3

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Mario Golf Super Rush

Mario Kart 8 Deluxe

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario Tennis Aces

Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero

Metroid Dread

Metroid Prime 4

Monster Hunter Generations Ultimate

New Super Mario Bros U Deluxe

Nintendo Labo

No More Heroes 3

Paper Mario The Origami King

Pokémon Diamante Lucente

Pokémon Let's Go Eveee!

Pokémon Let's Go Pikachu!

Pokémon Perla Splendente

Pokémon Scudo

Pokémon Spada

Pokkén Tournament DX

Triangle Strategy

Shin Megami Tensei V

Splatoon 2

Super Mario 3D All-Stars

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Maker 2

Super Mario Odyssey

Super Mario Party

Super Smash Bros Ultimate

Tetris 99

The Legend of Zelda Breath of the Wild

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (titolo provvisorio)

The Legend of Zelda Link’s Awakening

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Ultra Street Fighter II The Final Challengers

WarioWare Get It Together!

Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Yoshi's Crafted World

