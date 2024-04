Esclusive PS5 'minori' come Astro Bot in arrivo nel 2024? Grubb ne è sicuro

Dopo aver fatto drizzare le antenne di tutti i giocatori PlayStation anticipando un nuovo showcase targato Sony per il mese di maggio, Jeff Grubb ha ulteriormente rincarato la dose parlando dei presunti piani della compagnia per il 2024.

Nel corso dell'ultima puntata di Game Mess Mornings, podcast che conduce per Giant Bomb, Grubb ha affermato che Sony avrebbe in programma la pubblicazione di una serie di esclusive minori nel corso del 2024. Tra di essere sarebbe incluso anche un nuovo gioco di Astro Bot, personaggio introdotto in Playroom e poi salito alla ribalta dapprima con il gioco VR Astro Bot Rescue Mission del 2018 e poi con l'apprezzata demo per PS5 Astro's Playroom.

All'inizio di quest'anno Sony ha affermato che non avrebbe pubblicato nessun titolo di un franchise maggiore prima di aprile 2025, dunque è plausibile che voglia colmare questo grande vuoto con titoli "minori" e meno dispendiosi dal punto di vista economico di quanto potrebbero esserlo le produzioni di case come Naughty Dog, Santa Monica e Guerrilla Games (giusto per citarne alcuni). La strategia sta già portando i suoi frutti, dal momento che Helldivers 2 - che potrebbe essere ascritto alla categoria di cui sopra - sta facendo letteralmente il bello e il cattivo tempo, facendo registrare vendite pazzesche. Per il 2024, ricordiamo, Sony ha già in programma giochi come Stellar Blade, Concord e la nuova edizione di Until Dawn in Unreal Engine 5.

