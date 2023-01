Esclusive PlayStation su PC: le nostre previsioni per il 2023

Non è un mistero che Sony voglia continuare a investire sul mercato PC: nel solo 2022 sono stati lanciati God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy Una Grande Avventura. Ma cosa possiamo aspettarci per il 2023?

Se per l'arrivo su PC di giochi come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok dovremo probabilmente attendere ancora, il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per una tripletta niente male... Ecco le nostre ipotesi! E ricordatevi che quest'anno Returnal esce su PC, anche se al momento non c'è ancora una data fissata dal publisher.

Dreams

Dimenticato troppo rapidamente, Dreams di MediaMolecule potrebbe trovare nuova vita su PC, grazie al supporto per le mod. Su PS4, Dreams è passato inosservato al grande pubblico e anche lo studio ha smesso di supportare il gioco troppo in fretta, ma su PC come detto il gioco potrebbe vivere una seconda giovinezza. Se esiste un'esclusiva PlayStation adatta alla piattaforma PC, quella è senza dubbio Dreams, un editor di "sogni e idee" che un ambiente aperto potrebbe valorizzare nel migliore dei modi.

Ghost of Tsushima Director's Cut

Altro titolo che viene spesso associato al mondo PC è Ghost of Tsushima, oltretutto Ghost of Tsushima Director's Cut è presente nel gigaleak di NVIDIA insieme ad altri titoli che sono stati poi effettivamente annunciati nel corso degli ultimi mesi. Sono passati più di due anni dal debutto del gioco di Sucker Punch (la versione originale è uscita nell'estate 2020, la Director's Cut l'anno successivo) e il titolo sembra aver concluso il suo cammino commerciale su console. E' arrivato il momento di vederlo su PC? Forse sì.

The Last of Us Parte 2

Per The Last of Us Parte 2 vale lo stesso discorso fatto per Ghost of Tsushima, sono passati oltre due anni e mezzo dal debutto e dunque l'uscita su PC nel 2023 è probabile, anche se non sicura. Magari, PlayStation e Naughty Dog potrebbero pensare ad una sorta di Director's Cut o Definitive Edition per rilanciare il gioco su PlayStation 5 e portarlo al debutto su Windows. E ricordiamoci che a marzo The Last of Us Parte 1 uscirà su PC...

Bonus: Demon's Souls

Un piccolo sogno per molti, il remake di Demon's Souls in versione PC. Uscito come gioco di lancio per PS5 nel novembre 2020, ricorderete il pasticcio legato all'esclusiva console di Demon's Souls nel quale si parlava di un gioco "disponibile in esclusiva temporale su PS5, in arrivo anche su PC", una dichiarazione poi smentita dal publisher, che ha più volte confermato l'esclusiva totale per PS5. Ma noi vogliamo crederci...