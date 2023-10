Esclusive PlayStation su PC: Sony assume analisti per 'espandere il brand' su computer

L'impegno di Sony nel portare le esclusive PlayStation su PC si rafforza con la ricerca di una nuova, importante figura professionale che contribuisca a 'espandere il brand PlayStation' in direzione, appunto, del computer e dell'oceanica platea degli appassionati di PC gaming.

Dalle colonne del portale ufficiale di PlayStation Jobs, la divisione PlayStation Global di Sony Interactive Entertainment conferma di essere alla ricerca di un esperto PC Planning Analyst da integrare nel team californiano di San Mateo per aiutare il colosso tecnologico giapponese a "promuovere il successo delle vendite dei giochi PlayStation Studios su PC e definire delle strategie vincenti per un business, come quello dei videogiochi PC, in rapida crescita per il team PlayStation".

Il nuovo PC Planning Analyst di PlayStation Global si occuperà perciò dello sviluppo delle strategie di vendita e promozione delle esclusive PlayStation Studios già disponibili o destinate ad approdare su PC, il tutto per "massimizzare entrate e vendite. Sfrutterai la tua esperienza nelle previsioni di vendita, nei resoconti finanziari, nelle analisi di mercato e nelle strategie da attuare per identificare le migliori opportunità di crescita, ottimizzando i piani sui prezzi e sulle promozioni per fornire informazioni preziose alle principali parti interessate. Sarà un'opportunità entusiasmante per contribuire al successo dei giochi PlayStation su PC".

