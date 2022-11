Quali sono le esclusive PlayStation vendute più velocemente di sempre?

Kratos non ha deluso le aspettative neppure stavolta, rendendosi protagonista, con God of War Ragnarok, di un lancio poderoso che si è rivelato più che all'altezza della sua altisonante nomea.

Nella giornata di mercoledì 23 novembre Sony ha portato in trionfo God of War Ragnarok, che è stato capace di vendere ben 5,1 milioni di copie nella sola settimana di lancio (i cinque giorni intercorsi da mercoledì 9 novembre a domenica 13 novembre). Con questa performance, lo spartano ha dunque fatto segnare sia il miglior debutto del franchise, sia il miglior lancio di sempre per un'esclusiva di casa PlayStation.

L'impresa acquisisce ancor più pregio se messa a confronto con i risultati conseguiti dagli altrettanto roboanti nomi che è riuscito a battere. Prima di oggi, lo scettro per il miglior lancio della storia PlayStation era in mano a The Last of Us Part II, che di copie ne aveva piazzato ben 4 milioni in soli tre giorni. Ora, chiaramente, è sceso in seconda posizione. Dietro ai due siedono Marvel's Spider-Man e il primo capitolo della saga norrena di Kratos, God of War del 2018. Ecco a voi la Top 4 nel dettaglio:

God of War Ragnarok (9 novembre 2022 su PS4 e PS5) - 5,1 milioni in 5 giorni The Last of Us Part II (19 giugno 2020 su PS4) - 4 milioni in 3 giorni Marvel's Spider-Man (7 settembre 2018 su PS4) - 3,3 milioni in 3 giorni God of War (20 aprile 2018 su PS4) - 3,1 milioni in 3 giorni

Come ha fatto il gioco di Santa Monica Studio a convincere così tanti giocatori? Ve lo spiega nel dettaglio il nostro Alessandro Bruni nella recensione di God of War Ragnarok