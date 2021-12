Esclusive PS4 e PS5: da Horizon 2 a Forspoken, i giochi più attesi del 2022

Scopriamo insieme quali sono i giochi in esclusiva in arrivo nel 2022 su PS4 e PS5. Nell'elenco sono contenute anche le esclusive temporali e quelle console, ossia i titoli che arriveranno soltanto su piattaforme a marchio Sony, oltre che su PC.

L'anno che sta per volgere al termine ha dato modo all'utenza PlayStation di immergersi in esperienze estremamente interessanti come Returnal, Deathloop e Ratchet & Clank Rift Apart, ma il 2022 promette di essere, se possibile, ancora più ricco di sorprese e di occasioni per consumare gli analogici del proprio DualShock 4 o DualSense su PS4 e PS5.

Il perno attorno al quale verterà l'offerta ludica su console Sony nel 2022 sarà ovviamente rappresentato dalle produzioni dei PlayStation Studios: da qui ai prossimi mesi assisteremo all'uscita di titoli tripla A del calibro di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. A questi si aggiungeranno tante altre esclusive di terze parti, come l'avventura con il micio sperduto Stray, il GDR a mondo aperto Forspoken, il bizzarro action a tinte oscure Ghostwire Tokyo e il picchiaduro Sifu.

E voi, quali esclusive attendete maggiormente? Per un approfondimento ulteriore, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi rimandiamo al nostro speciale sulle principali esclusive PS4 e PS5 in arrivo nel 2022.