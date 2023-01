Quali esclusive ci sono su PS5? La lista completa aggiornata al 2023

Con PlayStation 5 nei negozi da poco più due anni, facciamo il punto sulle esclusive disponibili su PS5, limitandoci ai soli giochi pubblicati da PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment, tralasciando dunque i giochi pubblicati da editori terzi.

Ad oggi, la lista delle esclusive PS5 (totali, temporali, esclusive console o esclusive PlayStation) include Astro's Playroom, Demon's Souls, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Returnal e Ratchet & Clank.

Esclusive PS5 2023

Astro's Playroom (PS5)

Demon's Souls (PS5)

Destruction AllStars (PS5)

God of War Ragnarok (PS4 e PS5)

Ghostwire Tokyo (PS5, PC)

Gran Turismo 7 (PS4 e PS4)

Horizon Forbidden West (PS4 e PS5)

Horizon Forbidden West Burning Shores (aprile 2024)

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS4, PC e PS5)

Marvel's Spider-Man Remastered (PS5 e PC)

Marvel's Spider-Man 2 (PS5 2023)

Marvel's Wolverine (PS5 2024)

Ratchet & Clank Rift Apart (PS5)

Returnal (PS5 e PC)

Sackboy Una Grande Avventura (PS5 e PC)

The Last of Us Parte 1 (PS5 e PC)

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri (PS5 e PC)

Il 2023 porterà in dote Horizon Forbidden West Burning Shores in uscita solo su PS5 e Marvel's Spider-Man 2 in uscita durante l'autunno, mentre nel 2024 sarà la volta di Marvel's Wolverine. A questi si aggiungono giochi non ancora annunciati come il misterioso Ooze apparentemente sviluppato da People Can Fly e altri progetti PlayStation Studios da svelare nel corso dei prossimi mesi.