Queste esclusive Sony avrebbero bisogno di un bel remake per PS5, siete d'accordo?

Quali sono le esclusive PlayStation che avrebbero bisogno di un remake? Per noi ce ne sono 5 su tutte, a partire da Killzone e Uncharted... senza dimenticare ovviamente Bloodborne di FromSoftware.

Killzone

Il primo Killzone è stato certamente importante per Sony e per Guerrilla Games, studio che sulle basi gettate col gioco ha potuto costruire un intero franchise di successo. Non ci dispiacerebbe affatto poter affrontare le missioni del capitano Templar in forma modernizzata, soprattutto se questo ipotetico remake traesse beneficio da tutto ciò che Guerrilla è riuscita a ottenere in Killzone 2, ad oggi il miglior capitolo della serie. Lo sparatutto del 2009 aveva tutto: l’impatto visivo, l’effettistica di pregio, scontri a fuoco dai ritmi compassati ma al tempo stesso a dir poco soddisfacenti e nemici agguerriti, complice un’IA più reattiva della media. Respingere l’assalto degli Helghast al pianeta Vekta con le forze ISA avrebbe tutt’altro sapore se l’esperienza ludica ricordasse da vicino quella del secondo episodio. Inoltre un comparto multiplayer da affiancare alla campagna sarebbe la ciliegina sulla torta, per un pacchetto esplosivo.

Ratchet & Clank Up Your Arsenal

Sapete quale è il gioco di Insomniac Games con la media Metacritic più elevata di tutte? No, non è Marvel’s Spider-Man 2, ma Ratchet & Clank Up Your Arsenal, e chi ha avuto la fortuna di giocarlo su PS2 sa bene che si tratta di un capolavoro. Come altri episodi della saga, incluso il recente Rift Apart, aveva mondi vari e memorabili, così come un arsenale fuori di testa. Vantava però anche personaggi splendidamente caratterizzati e gag indimenticabili, complice una scrittura capace di divertire grandi e piccini. Inoltre, presentava al mondo il villain più iconico dell’intera saga, il malvagio Dottor Nefarious, e offriva la possibilità di collezionare e giocare i mitici Olo-fumetti, dei livelli a scorrimento laterale che narravano le gesta del poco eroico capitano Qwark. Insomma, rivivere l’avventura forte delle soluzioni tecnologiche messe in campo con Ratchet & Clank Rift Apart sarebbe un’occasione unica per tutti gli appassionati del dinamico duo di Insomniac.

Uncharted Drake's Fortune

Uncharted Drake's Fortune ha posto la prima pietra di un franchise divenuto simbolo di PlayStation. La caccia a El Dorado di Nathan Drake e Victor Sullivan era appassionante e ben scritta, ma ad oggi risulta anche la più arretrata sul fronte prettamente ludico, essendo datata 2007. Il ritrovamento dell’U Boat dei nazisti, la vera natura di El Dorado, il rapporto dapprima spigoloso tra Nate ed Elena Fisher: quanto sarebbe bello riscoprire i momenti simbolo del gioco in forma modernizzata?

God of War 1 e 2

C’è stato un tempo in cui Kratos era l’incarnazione di rabbia e vendetta, un instancabile guerriero cinereo condannato a portare su di sé, letteralmente, i tremendi peccati commessi. I primi due God of War su PS2 hanno dato inizio a una leggenda con pochi eguali, proseguita con uno spettacolare terzo capitolo poi rimasterizzato su PS4. I capostipiti della saga sono arrivati su PlayStation 3 in HD, ma è inutile dire che sarebbe incredibile vederli raggiungere gli standard grafici attuali. Sul fronte ludico, poi, il grande dilemma: impostazione visiva e ricetta classica, o la visuale posta alle spalle dello spartano, con tutte le conseguenze in termini di gameplay? Ditecelo voi nei commenti!

Bloodborne

Tutti quelli che lo hanno giocato lo chiedono a gran voce, e così facciamo noi: il remake di Bloodborne sarebbe un sogno che diventa realtà per molti appassionati dei titoli di From Software, anche perché l’originale su PS4 era sì splendido, ma anche afflitto da alcune problematiche in materia di frame rate. Poter ammirare una versione ricostruita per PS5 della città di Yharnam e immergersi in scontri tesissimi ma ancora più fluidi di come li abbiamo sostenuti sono solo due dei motivi che ci spingono a desiderare un’operazione simile.

