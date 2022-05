Quali sono le esclusive Sony nel catalogo PlayStation Plus?

Con il nuovo PlayStation Plus che si avvicina a grandi passi verso la sua uscita europea fissata per il 23 giugno 2022, Sony ha alzato il sipario sui giochi che faranno parte del catalogo. Per il lancio è stata preparata una lista iniziale di tutto rispetto, ricca di produzioni attuali senza dimenticare le passate generazioni PlayStation.

In particolare si nota la presenza di una nutrita schiera di titoli esclusivi first party, compresi giochi di grande spessore usciti nel corso dell'ultimo paio d'anni. Ecco di seguito la lista di tutte le esclusive Sony presenti nel PlayStation Plus:

Esclusive PS5 e PS4

Alienation

Bloodborne

Concrete Genie

Days Gone

Dead Nation Apocalypse Edition

Death Stranding e Death Stranding Director's Cut

Demon's Souls

Destruction AllStars

Everybody's Golf

Ghost of Tsushima Director's Cut

God of War

Gravity Rush Remastered

Gravity Rush 2

Horizon Zero Dawn

Infamous First Light

Infamous Second Son

Knack

LittleBigPlanet 3

LocoRoco Remastered

LocoRoco 2 Remastered

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Matterfall

MediEvil

Patapon Remastered

Patapon 2 Remastered

Resogun

Returnal

Shadow of the Colossus

Tearaway Unfolded

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

The Last of Us Left Behind

Until Dawn

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Uncharted: L'Eredità Perduta

WipeOut Omega Collection

Esclusive PS1 e PSP

Ape Escape

Everybody's Golf

Kurushi

Jumping Flash!

Syphon Filter

Super Stardust Portable

Esclusive PS2

Ape Escape 2

Arc: Il Tramonto degli Spiriti

Dark Cloud

Dark Chronicle

Everybody's Tennis

Fantavision

Forbidden Siren

Jak and Daxter: The Precursor's LEgacy

Jak II Renegade

Jak 3

Jak X

Rogue Galaxy

Wild Arms 3

Esclusive Sony PS3

Crash Commando

Demon's Souls

Echochrome

Everybody's Golf: World Tour

Everybody's Golf 6

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous: Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho

Motorstorm Apocalypse

Motorstom RC

Puppeteer

Rain

Ratchet & Clank: Alla ricerca del tesoro

Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo

Ratchet & Clank: Nexus

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

