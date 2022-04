Esclusive Sony: l'elenco completo dei giochi PS4 e PS5 in sviluppo per PC

Un leaker e insider ha diffuso la lista dei giochi PlayStation in sviluppo per PC, a dare man forte alla fonte è intervenuto il sito Exputer che ha aggiunto ulteriori dettagli, rivelando anche i nomi degli studi al lavoro sui prossimi porting dei giochi PS4 e PS5 in uscita su Windows.

La fonte conferma che Sony ha cancellato le versioni PS4 di Ratchet & Clank Rift Apart, Deathloop e Demon's Souls, God of War Ragnarok sarà l'ultimo gioco PlayStation Studios cross-gen, rappresentando quindi il canto del cigno di PlayStation 4.

Giochi Sony su PC: le esclusive in arrivo

Horizon Forbidden West, sviluppato da Guerrilla Games

Uncharted, sviluppato da Iron Galaxy

Ratchet & Clank 2016 e Rift Apart, sviluppati da Blind Squirrel e Jetpack Interactive

Gran Turismo 7 sviluppato da Polyphony Digital

Demon's Souls sviluppato da Bluepoint Games

Ghost of Tsushima sviluppato da Nixxes Software

God of War Ragnarok sviluppato da Blind Squirrel

Per quanto riguarda God of War Ragnarok, lo studio Blind Squirrel è attualmente impegnato nello sviluppo di Ratchet & Clank e Ratchet & Clank Rift Apart e dunque i lavori sul porting di Ragnarok non sono ancora iniziati.

Per quanto riguarda Uncharted, Iron Galaxy sta ultimando lo sviluppo di Uncharted L'Eredità dei Ladri (raccolta uscita su PS5 a gennaio 2022) e non è chiaro se la fonte si riferisca a questo progetto o magari a Uncharted The Nathan Drake Collection, pacchetto che include i primi tre giochi della saga. Da notare come non si parli in alcun modo di un possibile arrivo su PC di The Last of Us e The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog.