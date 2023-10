Esclusive Sony su PC: tutti i giochi PlayStation Studios già usciti e in arrivo nel 2024

Continua a crescere la lista dei giochi PlayStation Studios disponibili e in arrivo su PC, del resto non è un mistero il fatto che la compagnia giapponese voglia espandersi sempre di più su PC e Mobile con l'obiettivo di aumentare i profitti della divisione PlayStation.

Tra i giochi targati Sony già disponibili su Steam e Epic Games Store troviamo Returnal, Helldivers, Days Gone, Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales, oltre a The Last of Us Parte 1 e God of War 2018.

Esclusive PlayStation disponibili su PC

Helldivers

Days Gone

Predator Hunting Grounds

Horizon Zero Dawn

Sackboy Una Grande Avventura

Returnal

The Last of Us Parte 1

Ratchet & Clank Rift Apart

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri

Marvel's Spider-Man Remastered

God of War

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Giochi Sony PlayStation Studios in arrivo su PC

Helldivers 2 8 febbraio 2024

Horizon Forbidden West Complete Edition TBA 2024

Due invece i giochi in uscita prossimamente e già confermati, ovvero Helldivers 2 a febbraio 2024 e Horizon Forbidden West Complete Edition previsto per i primi mesi del 2024, in un pacchetto che include oltre al gioco completo anche l'espansione Burning Shores.

E dopo Horizon, ci si chiede quale sarà la prossima grande esclusiva PlayStation a debuttare su PC, il nome più gettonato è ovviamente quello di God of War Ragnarok ma si guarda con interesse anche a Gran Turismo 7 e Marvel's Spider-Man 2.