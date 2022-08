Esclusive Sony su PC: servirà un account PSN per giocare i titoli PlayStation Studios?

Con l'apertura di una sezione dedicata ai giochi PlayStation Studios su PC sul proprio sito ufficiale, Sony ribadisce ancora una volta l'intenzione di superare i confini del solo mondo console.

Oltre ad offrire diversi dettagli sulle caratteristiche dei porting PC di titoli quali God of War, Days Gone o Marvel's Spider-Man, il portale di Sony include ora anche una sezione dedicata alle FAQ. Ed è proprio un'attenta osservazione di quest'ultima che porta al sorgere di un quesito piuttosto interessante. Sarà mai necessario disporre di un account PlayStation Network per poter avere accesso ai giochi Sony pubblicati su PC?

Il sito di Sony PlayStation risponde alla domanda con testuali parole: "No, attualmente non è necessario un account PSN per giocare ai giochi di PlayStation Studios su PC". L'inclusione della parola "attualmente" non sembra però essere affatto casuale. Il riferimento alla temporaneità di tale condizione apre in effetti la strada alla possibilità che in futuro Sony possa decidere di percorrere proprio questa strada, chiedendo anche all'utenza PC di dotarsi di un account PlayStation Network. Per il momento, ad ogni modo, si tratta solo di un'ipotesi.



In attesa di eventuali comunicazioni ulteriori, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un ricco speciale dedicato al recente porting PC di Marvel's Spider-Man Remastered.