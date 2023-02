Esclusive Sony: qual è la serie più venduta su PlayStation? Non quella che state pensando

Abbiamo visto quanto hanno venduto le esclusive PlayStation per PS4 e PS5 con i dati di vendita di giochi come Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn e God of War. Ma quali sono invece le serie Sony più popolari in assoluto?

Al primo posto troviamo Gran Turismo con 90 milioni di copie, risultato che non deve stupire troppo dal momento che parliamo del più "anziano" franchise di PlayStation esistente sul mercato. Secondo posto per God of War a quota 59.9 milioni, da segnalare che solo God of War 2018 e God of War Ragnarok hanno venduto complessivamente 34 milioni di unità.

Terzo posto per Uncharted con 45 milioni di copie, segue The Last of us con 37 milioni, penultimo posto per Marvel's Spider-Man con 33 milioni di giochi venduti e in chiusura troviamo Ratchet & Clank con 27,1 milioni di giochi distribuiti. Franchise come Horizon, Killzone, Resistance, inFamous, Sly Cooper e Jak & Daxter non figurano in classifica, a fronte di vendite inferiori a 20 milioni di copie o di poco superiori.

Tra i più recenti successi di PlayStation Studios citiamo God of War Ragnarok con 11 milioni di copie vendute dal 9 novembre al 31 dicembre 2022, indubbiamente numeri positivi per una produzione di alto profilo capace di conquistare un pubblico estremamente vasto.