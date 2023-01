Esclusive Xbox 2023: quale gioco uscirà prima? Proviamo a stilare un calendario uscite

La lineup di esclusive Xbox 2023 al momento include Forza Motorsport, Redfall e Starfield, tutti e tre ancora privi di una data di uscita, anche se gli ultimi rumor emersi ci permettono di tracciare una sorta di timeline delle esclusive Microsoft per Xbox e PC.

Proprio nelle scorse ore molti insider hanno confermato che Redfall esce il 2 maggio con accesso anticipato a partire dal 28 aprile, mentre Starfield potrebbe uscire persino prima... magari a marzo o aprile, aggiungiamo noi? E restano da sciogliere i nodi Forza Motorsport, Senua's Saga Hellblade 2 e del misterioso HiFi Rush di Tango Gameworks, a tal proposito a marzo arriverà Ghostwire Tokyo su Game Pass, con nuovi contenuti, proprio allo scadere dei dodici mesi di esclusiva console PlayStation.

Ipotizziamo che la prima metà dell'anno sia riservata come detto a Starfield e Redfield, Forza Motorsport potrebbe uscire magari a fine agosto, finestra tanto cara alla casa di Redmond, pensiamo ad esempio ai debutti di Battletoads, Microsoft Flight Simulator e Psychonauts 2, tutti usciti ad agosto negli scorsi anni. C'è da dire che Microsoft potrebbe anche giocarsi la carta Forza per l'autunno, lanciando il gioco a ottobre o novembre.

Secondo un rumor, settembre sarà il mese di Senua's Saga Hellblade 2 e a fine anno dovrebbe uscire anche il non ancora annunciato HiFi Rush, a meno che non si punti al 2024 per questo titolo Idealmente dunque un calendario potrebbe essere così organizzato:

Esclusive Xbox 2023

Starfield - marzo o aprile

Ghostwire Tokyo - marzo

Redfall - maggio

Forza Motorsport agosto

Senua's Saga Hellblade 2 settembre

HiFi Rush novembre o dicembre

Tanta roba, proprio per questo Microsoft è chiamata quanto prima a fare chiarezza e maggiori dettagli potrebbero provenire dal tanto rumoreggiato Xbox Showcase di gennaio, non ancora annunciato dal publisher. E voi cosa ne pensate, sarà davvero questa la lineup Xbox per il 2023 oppure no?