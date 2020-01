Altre esclusive Xbox e giochi Nintendo 64 in arrivo su Switch nel 2020?

Serkan Toto è un fiume in piena e intervistato da GamesIndustry.biz l'analista e insider ha dichiarato che a suo avviso il 2020 sarà particolarmente ricco di novità per quanto riguarda i giochi per Nintendo Switch.

Toto ha spiegato che "la storia d'amore tra Microsoft e Nintendo quasi sicuramente continuerà e altri grandi giochi Xbox arriveranno su Switch" senza tuttavia fare nomi. L'analista afferma invece di essere scettico riguardo l'arrivo di servizi Microsoft su Switch: "non credo che Project xCloud possa fare il suo debutto su Switch nel 2020, mi concentrerei maggiormente sui giochi anzichè aspettare novità sui servizi."

Ad oggi tre giochi targati Xbox Game Studios sono stati pubblicati su Nintendo Switch: Cuphead, Ori and the Blind Forest e Super Lucky's Tale ma a quanto pare nel 2020 altri titoli Microsoft potrebbero giungere sulla piattaforma della casa di Kyoto.

Serkan Toto continua poi la sua analisi affermando che "Nintendo potrebbe aggiungere i giochi N64 al catalogo Switch Online per ampliare l'offerta." Nintendo Switch Online ospita al momento solo giochi per NES e SNES, dunque l'aggiunta dei titoli N64 rappresenterebbe indubbiamente un bello scossone per il catalogo del servizio in abbonamento.