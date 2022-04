Esclusive Xbox in offerta da 2.98 euro con la nuova promo di GameStop

Fino al 18 aprile, GameStop lancia una nuova promozione a tema Xbox che vi permetterà di acquistare una selezione di giochi fisici per Xbox One e Xbox Series X a partire da 2.98 euro, sconti anche sulle esclusive Microsoft in formato digitale a partire da 53,99 euro.

La lista è piuttosto vasta e include diversi titoli, per quanto riguarda le offerte sulle esclusive Xbox in formato fisico segnaliamo Halo Wars 2 a 3.98 euro, Gears 5 a 9.98 euro, Bleeding Edge a 2.98 euro, Forza Horizon 4 a 34.98 euro, Microsoft Flight Simulator a 44.98 euro e Halo Infinite a 49,98 euro. La selezione di giochi digitali include invece Age of Empires 4 per PC a 53.99 euro, Halo Infinite a 55.99 euro, Forza Horizon 5 a 59.49 euro e Microsoft Flight Simulator a 55,99 euro solamente per citarne alcuni.



Sul sito di GameStop trovate tutte le nuove offerte Xbox di aprile, vi ricordiamo inoltre che sono da GameStop potete sottoscrivere l'abbonamento Xbox All Access a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi per Xbox Series S e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, tutto quello che serve per iniziare a giocare ed entrare nel mondo Xbox senza bisogno di dover acquistare niente altro, un pacchetto completo con la console e l'abbonamento a Xbox Game Pass per accedere sin da subito ad un catalogo con centinaia di videogiochi.