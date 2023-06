L'esclusività di Starfield su PS5 è stata determinante per l'acquisizione di Bethesda

Sony avrebbe voluto Starfield in esclusiva PS5 secondo quanto dichiarato da Phil Spencer nelle ultime ore a seguito dell'inizio del processo tra Microsoft e la Federal Trade Commission. Però, continuano ad emergere dettagli fondamentali relativi al gioco Bethesda: Starfield sarebbe stato determinante nell'acquisizione della software house.

Parrebbe, infatti, che l'ingresso del gruppo ZeniMax tra le fila degli Xbox Studios sia stata dettata dalla potenziale esclusività di Starfield su PS5. La notizia giunge direttamente da Phil Spencer, CEO della divisione gaming del colosso tecnologico di Redmond. "Quando abbiamo acquisito ZeniMax, uno dei motivi che ci ha spinto a farlo è che Sony aveva fatto un accordo per Deathloop e Ghostwire Tokyo... Per pagare Bethesda affinché non distribuisse quei giochi su Xbox". Il tutto si connetterebbe quindi a quanto detto dal portavoce dell'azienda nella giornata di oggi: per lui, "Sony è un concorrente aggressivo che mina la sopravvivenza di Xbox".

"Quando abbiamo saputo che potenzialmente anche Starfield sarebbe saltato su Xbox, non potevamo trovarci in una posizione inferiore e rimanere indietro con la proprietà dei contenuti, quindi abbiamo dovuto assicurarci i contenuti per rimanere vitali nel business". ZeniMax sarebbe entrato nel mirino dell'azienda a seguito della spinta di Sony sui sopracitati grandi progetti targati Bethesda: Deathloop e GhostWire Tokyo, i quali sono approdati anche su Xbox con un anno di ritardo a causa degli accordi di esclusività.