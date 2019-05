Escluso Iceborne, nessun gioco Capcom di alto rilievo nell'anno fiscale 2019-2020

Nel corso dell'ultimo incontro tenuto con gli azionisti in relazione ai dati finanziari dell'ultimo quarto dell'anno fiscale appena passato, Capcom ha fugacemente accennato a ciò che sta pianificando per i suoi prossimi 12 mesi.

Come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, il publisher nipponico ha ottenuto ottimi risultati nell'anno fiscale 2018-2019, questo grazie alla pubblicazione di titoli di spessori quali Monster Hunter World, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 che, uno dopo l'altro, hanno per giunta contribuito a far riacquisire alla compagnia la fiducia dei fan smarrita durante gli scorsi anni.

Per quanto i risultati ottenuti siano dunque stati più che positivi, sembra che Capcom non sia pronta a replicare sin da subito un anno di questa grandiosa intensità. La presentazione fornita dai vertici dell'azienda ha infatti sottolineato come l'espansione Iceborne di Monster Hunter World (mostrata durante l'evento State of Player di ieri sera) è l'unica pubblicazione di alto rilievo prevista attualmente dalla compagnia per l'anno fiscale 2018-2019.

Questo non significa che non arriveranno altri titoli targati Capcom nei prossimi mesi, ma che semplicemente non ci si dovrebbe aspettare, ad esempio, un Resident Evil 3 Remake entro i primi mesi del 2020. È probabile, a questo punto, che il publisher preferisca lanciare i suoi progetti di maggiore importanza con l'arrivo delle console next-gen, che secondo buona parte delle previsioni faranno il proprio debutto entro la fine del prossimo anno.