Escobar o DEA? Narcos: Rise of the Cartel, gioco delle serie Netflix, esce in autunno

Dopo il trailer di Narcos: Rise of the Cartel pubblicato nei giorni scorsi, Curve Digital e Kuju Entertainment tornano alla carica, stavolta annunciando che il gioco basato sulla serie Netflix incentrata su Pablo Escobar verrà lanciato nel corso dell'autunno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Purtroppo, ancora una volta, non è stata svelata una data d'uscita precisa, ma almeno adesso sappiamo che il titolo arriverà sugli scaffali prima delle vacanze natalizie. Per chi non lo sapesse, Narcos: Rise of the Cartel è un gioco d'azione strategico a turni che permetterà ai giocatori di rivivere gli avvenimenti narrati nella prima stagione del noto serial Netflix, sia dalla punto di vista della DEA, sia da quello dei narcotrafficanti capitanati da El Patrón.

Come messo in evidenza dai due trailer pubblicati per l'occasione, sarà infatti possibile scegliere da che parte stare, formando una squadra formata da componenti con ruoli specifici. El Mexicano, Murphy, Peña, Primo e molti altri noti personaggi ricopriranno i ruoli di "Leader", e saranno in possesso di abilità e talenti unici utili per ribaltare le sorti delle battaglie. Vanto della produzione è la possibilità di prendere il controllo in terza persona delle singole unità, al fine di attaccare i nemici direttamente e infliggere danni critici al momento opportuno.