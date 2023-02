Un'esecutiva di Activision sfotte Sony, che continua a rifiutare le proposte per COD

Continua il braccio di ferro tra Microsoft e Sony, con la prima intenzionata ad acquisire Activision-Blizzard-King e la seconda determinata ad impedirglielo. La compagnia giapponese ha evidentemente paura di perdere la sua posizione di dominio sul mercato console, ritrovandosi a competere con un gigante che avrebbe tra le sue fila anche COD.

Ed è proprio Call of Duty uno dei principali punti di discordia tra le due compagnie. Tra i più popolari del pianeta, il franchise di sparatutto in prima persona è capace di smuovere milioni e milioni di giocatori. Sony l'ha sempre saputo, difatti negli ultimi anni si è legata ad Activision con un accordo di marketing che le ha permesso di offrire ai giocatori PlayStation esclusive di vario genere, spazianti da accessi anticipati alle Beta a vere e proprie modalità esclusive. Tali accordi, tuttavia, scadono tuttavia l'anno prossimo, come rivelato da Brad Smith di Microsoft

Sony non intende perdere Call of Duty e la prospettiva che possa diventare un'esclusiva Microsoft la spaventa. A nulla sono valse le rassicurazioni di Redmond, che ha promesso di continuare a pubblicare Call of Duty su PlayStation per almeno dieci anni (proposta accolta invece da Nintendo): Sony vorrebbe che COD rimanesse indipendente e totalmente fuori dall'accordo tra Microsoft e Activision.

Sony si trova dunque in una strana situazione: l'anno prossimo perderà le esclusive di marketing per Call of Duty, eppure non vuole accettare l'accordo decennale per la pubblicazione di COD su PlayStation. Una posizione ambigua che ha generato l'ilarità di Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs and CCO di Activision-Blizzard che ha rispolverato un meme d'annata e accomunato Sony ad un ciclista che, rifiutando l'accordo a lungo termine di Microsoft, si mette un bastone tra le ruote e, rischiando di perdere davvero Call of Duty, cade rovinosamente a terra. Guardate voi stessi in calce a questa notizia.