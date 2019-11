Un altro esecutivo lascia Sony: Gio Corsi dice addio a PlayStation

Il 2019 ha visto vari esecutivi lasciare Sony dopo anni di collaborazione: dopo gli addii illustri di Kaz Hirai, Shawn Layden e Atsushi Morita, oggi il colosso giapponese ha dovuto salutare anche Gio Corsi. Il tutto, a un anno dal lancio di PS5.

Nei 6 anni trascorsi in Sony, Gio Corsi ha ricoperto i ruoli di Senior Director of Third Party Production, Developer Relations at PlayStation e di capo della divisione Global Second Party Games. Corsi è ben ben noto alla comunità PlayStation per essere un grande supporter di PlayStation Vita. Non a caso, è stato tra i principali fautori dell'arrivo sulla portatile di giochi terze parti come Borderlands 2 di Gearbox Software e Resident Evil Revelations 2 di Capcom, giusto per citarne alcuni.

A dare la notizia è stato lo stesso Corsi sul suo profilo Twitter personale: l'ex-Sony ha affermato di essere incredibilmente orgoglioso del lavoro compiuto in tutti questi anni e ne ha approfittato per ringraziare i suoi colleghi, oltre che personalità del calibro di Scott Rohde, Shawn Layden e Shuhei Yoshida che hanno funto da guida per il team Second Party. Corsi non ha fornito dettagli sul suo futuro, ma ha salutato tutti giurando amore eterno per PlayStation Vita.