L'esercito canadese racconta i suoi problemi con Pokémon GO

Fin da quando è uscito, Pokémon GO è stato protagonista di diversi articoli di cronaca, che spesso ci hanno suscitato più di un sorriso, ma che a volte vanno inquadrati nella giusta direzione, per ricordarci che va bene il gioco, ma prestare attenzione al mondo che ci circonda dovrebbe comunque essere la priorità.

L'Esercito Canadese dunque, tra il serio e il faceto, ha raccolto alcune testimonianze dei propri membri proprio con l'app di Niantic, raccontando aneddoti di come la gente sia stata fin troppo facilmente distratta dallo schermo del proprio smartphone per accorgersi di cosa succedeva a un palmo dal proprio naso.

I civili canadesi hanno infatti cominciato a recarsi nei pressi delle basi militari del paese, nonché in edifici di proprietà del governo, per catturare i pokémon, mentre gli agenti in servizio si guardavano perplessi, indecisi sul da farsi.

Il Maggiore Jeff Monaghan, un ufficiale in servizio a Kingston, Ontario, ha scritto in un'email: "Per favore avvertite i Commissionari che sembra che Fort Frontenac sia una Pokégym e un Pokéstop. Sarò completamente onesto nel dire che non ho idea di cosa significhi".

Almeno tre ufficiali di polizia, in servizio su diverse basi, hanno avuto come compito quello di camminare con smartphone e un blocchetto a portata di mano per cercare i Pokémon, Pokéstop e Pokégym più vicine per redersi conto della situazione. "Forse dovremo assumere un dodicenne per aiutarci", ha scritto un militare in un'altra email.

Una donna è stata sorpresa insieme ai suoi tre figli mentre cercava di arrampicarsi su un carro armato in una base militare, sempre per catturare un Pokémon, e la polizia ha risposto ad una chiamata che segnalava un'attività sospetta in un parcheggio, mentre si trattava sempre di giocatori di Pokémon GO.

Insomma, tantissimi falsi allarmi sono stati creati dall'app di Niantic, ma c'è anche chi vede il lato positivo: "Magari qualcuno verrà a visitare il nostro museo", ha detto la Maggiore Alicia Saucier, parlando della propria base militare in Petawawa, Ontario.

Nel frattempo Niantic ha introdotto Lapras, nuova ricompensa su Pokémon GO. Per saperne di più su tutti gli eventi di Pokémon GO nel 2020, date un'occhiata al nostro sito.