eShop Nintendo: al via le Offerte di Natale con sconti su più di 700 giochi Switch

Come promesso, i rappresentanti di Nintendo lanciano ufficialmente le Offerte di Natale dell'eShop, consentendoci di ottenere degli sconti fino all'80% sul prezzo di centinaia di videogiochi digitali (e dei relativi contenuti aggiuntivi) su Nintendo Switch.

La nuova tornata di saldi natalizi di Nintendo coinvolge moltissimi titoli presenti nel catalogo dello store di Switch e Switch Lite accessibile via web o direttamente dalla console.

Tra i giochi in offerta, vi segnaliamo gli importanti sconti applicati sul prezzo di listino abituale di The Witcher 3 Complete Edition, Divinity Original Sin 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Final Fantasy 8 Remastered, Ori and the Blind Forest, Diablo 3 Eternal Collection e Just Dance 2020. Da segnalare poi le offerte sulle gemme della produzione videoludica indipendente rappresentate da Inside, Limbo, The Messenger, Enter the Gungeon, Human Fall Flat, Dead Cells e Sparklite, anche qui con sconti che arrivano fino all'80% sul prezzo originario.

La nuova iniziativa promozionale della casa di Kyoto è disponibile da oggi, giovedì 19 dicembre, e lo sarà fino alla sera del 2 gennaio 2020. In calce alla notizia trovate il link da cui potete accedere alla lista completa degli sconti delle Offerte di Natale dell'eShop di Nintendo Switch.