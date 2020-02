eShop Nintendo Switch: Darksiders Genesis guida la lista dei giochi di questa settimana

Con il lancio di Darksiders Genesis su console, i Cavalieri dell'Apocalisse dell'ultimo action GDR di THQ Nordic non possono che essere i protagonisti indiscussi della lista dei giochi Switch in arrivo su eShop questa settimana.

Da qui alla sera di domenica 16 febbraio assisteremo infatti all'uscita di diversi titoli: a partire da domani, venerdì 14 febbraio, potremo dare la caccia ai mostri e alle creature che infestano la dimensione fantasy di Darksiders Genesis (al prezzo di 39,99 euro) con la versione Switch dell'avventura "alla Diablo" di Airship Syndicate.

Sempre per il 14 febbraio è poi atteso l'arrivo su eShop del frizzante platform The Incredibile Adventures of Super Panda e del puzzle game Glass Masquerade 2 Illusions. La lista dei titoli destinati ad approdare sul negozio digitale di Nintendo nel corso di questa settimana si chiude con il funambolico platform in pixel art Reed Remastered e con il gioco di guida arcade Speedway Racing, entrambi previsti al lancio per il 14 febbraio come i titoli precedenti.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sono partiti ufficialmente i Saldi Blockbuster con sconti su tantissimi giochi Switch, da Super Mario Odyssey a DOOM, passando per Civilization VI e The Witcher 3 Wild Hunt.