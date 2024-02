L'esibizione di magia di Lynette incanta in un cosplay da Genshin Impact

MiHoYo ha da poco incantato i giocatori di Genshin Impact con l'aggiornamento 4.4, un update ricco di novità e che finalmente torna a espandere gli orizzonti di gioco. Torniamo a esplorare il magico mondo del Teyvat in uno spettacolare cosplay di Lynette da Genshin Impact.

Pur essendo impegnata con il lancio di Zenless Zone Zero su PlayStation 5, Hoyoverse non si dimentica del free to play che gli ha permesso di scalare l'Olimpo delle produzioni più popolari. Genshin Impact ha ormai qualche anno alle spalle, ma il fantasy RPG è un sempre verde grazie al costante supporto della software house cinese.

Solamente di recente l'utenza è stata sorpresa con l'arrivo di nuovi eroi, peraltro alcuni gratuiti, e nuove sfide, eventi e missioni principali. Non si faranno attendere ulteriori novità. MiHoYo ha già programmato l'update 4.5 per Genshin Impact, altra patch che porterà all'arrivo della spadaccina Chiori e diverse novità non ancora svelate.

La cosplayer Izanamitan ha condiviso un'incantevole interpretazione di una delle prime eroine introdotte nella regione di Fontaine. Parliamo della 4 Stelle Anemo Lynette, l'assistente del mago Lyney. Nascosta dietro l'ombra del gemello, la timida Lynette sale sul palco per esibirsi in uno spettacolo di magia basato sulle carte. I trucchi della coppia di maghi gemelli di Fontaine non sono ancora mai stati scoperti!