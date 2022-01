Esiste Fortnite per la PlayStation 3?

Fortnite è sicuramente uno dei titoli più famosi degli ultimi anni: milioni di giocatori all'attivo in tutto il mondo, una piattaforma continuamente aggiornata e decine di collaborazioni con personalità del mondo della musica, del cinema e dall'intrattenimento popolare. Il gioco Epic Games è ovunque, ma è disponibile su PlayStation 3?

E' possibile giocare a Fortnite (a tal riguardo, ecco un trucco per trovare più facilmente nemici e forzieri su Fortnite) su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, ma il battle royale non è presente su PS3. Per quanto la popolarità dell'opera sicuramente porterebbe tanti utenti a giocare anche sulla piattaforma di settima generazione, probabilmente l'estrema popolarità di PS4 e delle altre console, così come gli abbordabili requisiti minimi per provare l'esperienza creata da Epic Games su PC, hanno fatto in modo che l'azienda americana potesse non supportare anche la vecchia piattaforma Sony, evitando in questo modo anche eventuali complicazioni tecniche.



Inoltre, la versione finale di Unreal Engine 5 arriverà nel 2022 e verrà aggiornato di conseguenza anche Fortnite che, quindi, potrà vantare i benefici dell'ultima tappa tecnologia del celebre motore grafico. Il supporto continuo del gioco è infatti un altro degli elementi che hanno escluso il suo arrivo su PS3, optando invece per l'arrivo solo sulle macchine di ottava e nona generazione.