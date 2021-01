Esiste Roblox per PlayStation 4 e come si fa a giocarci?

Roblox è disponibile su PC, Mac, iPhone/iPad, Android e Xbox , sfortunatamente manca un'applicazione dedicata su PlayStation 4, ma non disperate: potete comunque giocarci. Ecco come!

L'incredibile successo di questa piattaforma per la creazione di minigiochi è testimoniato dall'aumento del valore di Roblox Corporation, il suo team di sviluppo, che ha quasi raggiunto colossi come Nintendo o Activision.

Oltre alla semplicità di utilizzo e al pubblico vastissimo, parte della causa di questa diffusione è dovuta alla possibilità di giocare a Roblox praticamente su qualsiasi dispositivo abbiate in casa. Molti però si chiedono come fare per giocarci tramite PlayStation, dal momento che non esiste alcuna app da scaricare nella Libreria. In realtà, l'app ufficiale non è necessaria per divertirsi con Roblox: è sufficiente un browser con cui navigare.

Usando il browser della vostra console, recatevi sul sito ufficiale di Roblox e registratevi per creare un account. Se avete già un account registrato da un'altra piattaforma, come il vostro PC, usate quelle credenziali per effettuare l'accesso; non c'è bisogno di creare un nuovo account. Una volta effettuato l'accesso, verificate la vostra e-mail o aggiungete un numero di telefono per l'autenticazione futura.

A questo punto potrete avere accesso a tutti i minigiochi che vi interessano, o potrete semplicemente esplorare le varie categorie per trovarne uno. Avrete 4 opzioni tra cui scegliere:

Games

Catalog

Develop

Robux

Il primo, Games, è quello che vi interessa per giocare: al suo interno potrete ordinare i minigiochi creati dagli utenti per popolarità, trovando quindi i migliori. In Catalog potrete effettuare una ricerca più accurata, suddividendo le varie creazioni per categorie. Infine, in Develop, potrete sperimentare voi stessi e cimentarvi nella creazione di un minigioco.

L'ultima voce, Robux, è dedicata al mercato interno del gioco e serve per acquistare valuta virtuale da spendere per comprare cosmetici, personaggi e molto altro. Ricordatevi che, nonostante Roblox sia un utile strumento di apprendimento e intrattenimento, è sempre bene tutelare i più piccoli da possibili contenuti poco adatti seguendo alcune regole per la sicurezza dei bambini su Roblox.