Esiste il videogioco basato sul film Jumanji? Ecco la risposta

Il film di Jumanji è sicuramente conosciuto, nel bene e nel male, dalla maggior parte del pubblico degli appassionati di cinema, ed è ricordato da molti per aver offerto una situazione narrativa originale e surreale in cui i protagonisti si trovavano catapultati.

Dopo molti anni dall’uscita del film originale, gli studi cinematografici di Sony hanno pubblicato ben due sequel ufficiali, con una formula pesantemente rivista, atmosfere molto più d’azione e la partecipazione tra i membri del cast di The Rock. Prendendo ispirazione da questo nuovo filone di quella che è ormai la saga di Jumanji, i ragazzi di Funsolve hanno creato un videogioco su licenza ufficiale, chiamato Jumanji Il Videogioco e pubblicato nel novembre del 2019 da Bandai Namco.

Questo titolo è sostanzialmente un videogioco multigiocatore cooperativo per quattro giocatori, che una volta in partita prenderanno le sembianze di uno dei quattro personaggi iconici del film, e dovranno superare una serie di prove e livelli, tra cui anche combattimenti contro diversi nemici, per trovare un modo di tornare a casa. Il gioco ha uno stile grafico simile al cartoon, chiaramente orientato ad ottenere l'attenzione di un pubblico mediamente giovane o molto giovane, ma i quattro personaggi hanno le fattezze degli attori dei film del nuovo corso cinematografico.