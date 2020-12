UNO: esiste il videogioco del famoso gioco di carte?

Il gioco di carte UNO è sicuramente tra i più amati passatempi nati per trascorrere qualche ora in compagnia della propria famiglia oppure del proprio gruppo di amici. Le sue meccaniche semplici ma divertenti lo hanno reso un prodotto molto diffuso e gli hanno permesso di ottenere numerose pubblicazioni in varie forme.

Una delle ultime edizioni che hanno visto protagonista questo famoso gioco di carte è la sua pubblicazione in formato digitale: nell’agosto del 2016, infatti, Ubisoft ha pubblicato su PC, Playstation 4 e Xbox One il suo nuovo party game, sulle orme di Monopoly Plus, ovvero il videogioco di Uno. Questo prodotto permette di giocare insieme ad alcuni amici in modalità multigiocatore sia con le classiche meccaniche e regole della variante cartacea di Uno, sia utilizzando regole speciali per creare partite estremamente dinamiche e divertenti, grazie anche a contenuti dedicati ad altre produzioni Ubisoft che modificano l'aspetto, le meccaniche e le regole del gioco.

A partire dal settembre del 2018, Ubisoft ha annunciato che il suo party game di Uno è disponibile per essere giocato anche attraverso la funzione PlayLink di PlayStation 4: questo permette ad un gruppo di giocatori di effettuare partite multigiocatore utilizzando il proprio smartphone collegato alla console Sony.