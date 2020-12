Esiste il videogioco di Monopoly, il famoso gioco da tavolo?

Il gioco da tavolo di Monopoly è uno dei più famosi e diffusi di sempre, tanto che dal giorno della sua prima pubblicazione, avvenuta nel lontanissimo 1935, ha ricevuto una lunghissima serie di riedizioni e varianti che lo hanno progressivamente modificato e ammodernato, permettendogli di raggiungere milioni di appassionati.

Se anche voi vi siete mai chiesti se, tra tutte le versioni di Monopoly in commercio, ne esistesse anche una edizione digitale, ovvero un videogioco su licenza ufficiale di Monopoly, sappiate che la risposta a questa domanda è affermativa. In effetti, esistono ben due videogiochi attualmente disponibili sul mercato su licenza ufficiale del gioco da tavolo Hasbro, ed entrambi ne riprendono le meccaniche in maniera piuttosto fedele.

Monopoly Plus

Monopoly per Nintendo Switch

Monopoly Plus è l'edizione sviluppata da Asobo Studios e pubblicata nel 2014 da Ubisoft per PC, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4: il titoloi, utilizzando le regole classiche del gioco inserite in un tabellone tridimensionale e in evoluzione.

L’edizione di Monopoly per Nintendo Switch, pubblicata nel 2017 da Ubisoft, è una sorta di versione estesa di Monopoly Plus, che vi permetterà di giocare insieme ad un massimo di 5 amici su uno dei tre diversi tabelloni di gioco disponibili.