L'esistenza di Metal Gear Solid Remake è stata confermata da Fortnite Capitolo 4?

È ormai da mesi che si continua a chiacchierare dell'ipotetico remake di Metal Gear Solid, sebbene non vi siano prove evidenti circa l'esistenza del progetto. Nelle ultime ore, però, potrebbe essere spuntato in rete un indizio parecchio interessante.

Al centro della teoria degli appassionati troviamo il trailer della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, poiché ad un certo punto del filmato è possibile vedere una misteriosa figura in lontananza all'interno di un bagno pubblico e, secondo i fan, potrebbe trattarsi proprio di Grey Fox, uno dei leggendari boss del titolo di Hideo Kojima. Oltre ai colori della tuta che ricordano quelli del cyborg ninja, vi è anche un raggio luminoso rosso emesso dalla sua testa che potrebbe essere un ulteriore indizio circa la sua identità.

Purtroppo non vi è modo di scoprire se si tratti effettivamente del costume di Grey Fox e la scarsa qualità delle immagini non consente di approfondire la questione. In ogni caso, se dovesse realmente trattarsi di questo iconico personaggio del mondo dei videogiochi, la sua comparsa in Fortnite potrebbe coincidere con l'inizio della campagna marketing di Metal Gear Solid Remake, il cui annuncio ai The Game Awards 2022 è sempre più probabile.

Per chi non lo sapesse, molti appassionati della serie sono convinti che anche il rifacimento del terzo capitolo sia attualmente in lavorazione e, proprio qualche giorno fa, sono spuntati alcuni indizi che potrebbero aver svelato il team al lavoro su Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake. In attesa di scoprire se sia vero o meno, vi ricordiamo che gli ultimi rumor sostengono che Metal Gear Solid Remake sia un'esclusiva PlayStation 5.